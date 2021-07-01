Автобусные экскурсии запретили для людей без вакцинации и ПЦР в Калининграде

С 1 июля в Калининградской области запрещено участвовать в групповых автобусных экскурсиях без сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. В регионе также сократили количество посадочных мест в кафе и ресторанах.

В постановлении, которое опубликовали на портале правовой информации, указано, что расстояние между столиками в заведениях общественного питания должно быть не менее двух метров, кроме столовых в образовательных организациях. Однако это правило не распространяется на кафе и рестораны, которые работают по бесковидной системе.

Помимо автобусных экскурсий, ограничения затронули и пешеходные. Теперь количество участников не должно быть более 15 человек.

С 1 июля запрещено детям до 14 лет ходить без взрослых в кинотеатры, театры, концертные залы, филармонии, организации торговли, магазины, кафе и рестораны.

В пригородном транспорте по субботам и воскресеньям начиная с 10 июля требуется сокращать количество перевозимых пассажиров, сказано в постановлении.

С 15 июля работодатели в Калининградской области не могут отправлять в командировки людей, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Не привившиеся сотрудники, согласно постановлению, которые выйдут из отпуска после 1 июля, обязаны предоставить ПЦР-тест.