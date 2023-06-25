Общество 25 июня 2023, 09:51 Автобусное сообщение по всем направлениям возобновили в Липецке Правительство Липецкой области: возобновили автобусное сообщение по всем направлениям РИА «Новости»

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В Липецке возобновили автобусное сообщение по всем направлениям. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Липецкой области.

«В Липецке возобновили автобусное сообщение по всем направлениям», — отметили в правительстве.

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Власти региона уточнили, что практически все автобусы по расписанию, но некоторые рейсы перевозчики отменили.

Актуальный график движения общественного транспорта опубликовали на сайте автовокзала. Например, по его данным, перевозчик отменил рейс из Липецка в Измалково. Автобус должен был отправиться по расписанию в 10:20.

Кроме того, в числе отмененных рейс из Елеца-2 в Воронеж и из Липецка в Становое.

Днем в субботу стало известно, что автобусное сообщение между Липецкой и Воронежской областями приостановили до особого распоряжения. По информации губернатор региона Игоря Артамонова, военная техника ЧВК «Вагнер» двигалась по территории Липецкой области.