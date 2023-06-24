24 июня 2023, 14:47
Автобусное сообщение между Липецкой и Воронежской областями приостановили до особого распоряжения
Власти Липецкой области: автобусные рейсы в Воронежскую отменили до особого распоряжения
Автобусные рейсы из Липецкой области в Воронежскую отменили до особого распоряжения. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.
«Из Липецка и области до особого распоряжения отменены все рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты», — уточнили в сообщении.
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В правительстве также предупредили о возможной отмене и задержке рейсов в направлении Москвы.
Пассажирам предложили перед поездкой ознакомиться с актуальной информацией на сайте автовокзала и в официальных аккаунтах регионального правительства.
Ранее оперативный штаб Липецкой области призвал жителей остаться дома, отметив, что это необходимая мера для обеспечения правопорядка и безопасности. В оперштабе подчеркнули, что ситуация находится под полным контролем.
В субботу утром стало известно об отмене все массовых мероприятий в Липецкой области.
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