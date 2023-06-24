Общество 24 июня 2023, 14:47 Автобусное сообщение между Липецкой и Воронежской областями приостановили до особого распоряжения Власти Липецкой области: автобусные рейсы в Воронежскую отменили до особого распоряжения РИА «Новости»

Читать 360tv в

Автобусные рейсы из Липецкой области в Воронежскую отменили до особого распоряжения. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

«Из Липецка и области до особого распоряжения отменены все рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты», — уточнили в сообщении.

Реклама

В правительстве также предупредили о возможной отмене и задержке рейсов в направлении Москвы.

Пассажирам предложили перед поездкой ознакомиться с актуальной информацией на сайте автовокзала и в официальных аккаунтах регионального правительства.

Ранее оперативный штаб Липецкой области призвал жителей остаться дома, отметив, что это необходимая мера для обеспечения правопорядка и безопасности. В оперштабе подчеркнули, что ситуация находится под полным контролем.

В субботу утром стало известно об отмене все массовых мероприятий в Липецкой области.