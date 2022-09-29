Автобусное сообщение между Самарой, Тольятти и казахстанским городом Уральском приостановили | 360°

Общество 29 сентября 2022, 17:58 Поделиться Telegram

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Viber Автобусное сообщение между Самарой, Тольятти и казахстанским городом Уральском приостановили РИА «Новости»

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Временно приостановлено движение автобусов из Самары и Тольятти в Уральск в Казахстане. Об этом сообщили в администрации автовокзалов трех городов.

Приостановлены автобусные рейсы и между Тольятти и Уральском, подтвердили в справочной службе автовокзала Тольятти «Интерфаксу».

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По данным сайта Центрального автовокзала Самары, рейсы 29 сентября Самара — Уральск отменены. Администрация обещает проинформировать о возобновлении автобусного сообщения.

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На сайте автовокзала Уральска поясняется, что перевозки прерваны из-за сложившейся ситуации на границе Казахстана и РФ с целью обеспечения безопасности пассажиров.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана заявили о намерении провести переговоры с российской стороной по вопросу прибытия граждан РФ в республику. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в последние дни приезжает много людей из России.

На контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» в районе российско-грузинской границы также зафиксирован рост количества легковых автомобилей.

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