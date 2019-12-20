Автобусная остановка в Твери упала на пенсионерку

Пенсионерка сидела на остановке возле Центральной районный больницы в поселке Химинститута и ждала автобус. Внезапно на 75-летнюю женщину упала крыша остановочного комплекса, которую снесло ветром. Пожилая женщина упала и получила многочисленные травмы — ушиб колена, осколочный перелом большого пальца руки со смещением, ссадины на лице.

Прохожие помогли пенсионерке вернуться в ЦРБ, однако там ее отправили в другую больницу. Никто не вызвал пожилому человеку скорую, которая бы довезла пострадавшую в другое медучреждение. Об этом рассказала дочь пострадавшей Лариса Козлякова.

Сама Козлякова в это время была на работе. Мать позвонила дочери и попросила вызвать такси. В городской больнице № 4 пенсионерке наложили гипс. Пострадавшая находится в стационаре, но чувствует себя не очень хорошо в силу возраста и пережитого стресса, отметило агентство Ura.ru.

Сейчас Козлякова собирает документы, чтобы мама могла получить компенсацию за причиненный ущерб.

Московский межрайонный следственный отдел Твери Следственного управления СК России по Тверской области проводит проверку.