Общество 10 июля 2023, 02:24 Автобус затопило из-за мощного ливня в Нижнем Новгороде Shot: автобус затопило из-за мощного ливня в Нижнем Новгороде Pxhere

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Сильный ливень накрыл Нижний Новгород в воскресенье, 9 июля. На улицах города образовались огромные лужи, в одной из которых заглох автобус. Его салон сразу затопило, и пассажирам пришлось залезать на сидения и поручни, чтобы спастись от воды. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Мощный ливень в нижнем Новгороде стал причиной многокилометровых пробок. Автомобили, как и общественный транспорт, буквально «плыли» по дорогам.

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Один из автобусов, курсирующих по городу, заглох в огромной луже, которая образовалась на дороге. Его пассажиры сняли на видео, как салон автобуса затопила вода.

Мощный ливень обрушился на Краснодарский край. В сочинском районе Хоста поток воды унес около 10 автомобилей. Пользователи соцсетей сняли на видео стихийную реку, которая возникла на обычной улице. Ее потоки собрали в кучу припаркованные автомобили.

Сильные ливни размыли железнодорожные пути в Абхазии. Потоки воды размыли пути около вокзала в Гагре и вытеснили более 200 шпал на станции Бзыбь. Движение поездов приостановили на двух участках. Стихия продолжает бушевать, и ремонтники не могут выехать на место, чтобы привести пути в порядок.