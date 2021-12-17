Автобус, в котором погиб пассажир, отогнали на спецстоянку в Москве

Автобус, в котором 14 декабря от кровопотери погиб пассажир, отогнали на спецстоянку. В распоряжении «360» появилось видео с транспортным средством.

Мужчина умер вечером 14 декабря. Как сообщил перевозчик ООО «Стартранс», пассажир зашел в автобус в районе улицы Декабристов, 3, на севере. При входе он ударился ногой о порог. От этого у него открылось кровотечение.

Очевидцы писали в соцсетях, что пытались помочь истекающему кровью пассажиру. Когда прибыла скорая, его уже не смогли спасти. Он умер от кровопотери.

В ООО «Стартранс» также сказали, что не нашли в автобусе предметов, которые могли бы привести к такой травме. Источник «360» сообщил, что у мужчины после удара могло пробить артерию.

Специалист по безопасности человека в природной среде Михаил Ярин в разговоре с «360» сказал, что в такой ситуации человека можно было спасти. Нужно было постараться остановить кровь, найдя что-либо подходящее на роль жгута.