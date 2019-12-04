Автобус со школьниками вел пьяный водитель. Видео

Сотрудники ГИБДД утром 3 декабря остановили на трассе Харламово-Таврическое школьный автобус, перевозивший детей на олимпиаду. Тест водителя транспортного средства показал наличие паров алкоголя в количестве 0,291 мг/л.

Как сообщило управление СК по Омской области, детей пересадили в другой автобус, а водителя отстранили от вождения. Был составлен административный протокол, и началась доследственная проверка.

«В ходе проверки будет выяснено, почему в ходе предрейсового осмотра у водителя не было обнаружено признаков алкогольного опьянения, как соблюдаются перевозчиком правила обеспечения безопасности пассажиров при перевозке автомобильным транспортом, имеются ли в действиях ответственных лиц признаки преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — говорится в сообщении СК Омской области.

По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.