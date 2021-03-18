Автобус с госслужащими взорвался в центре Кабула

В центре Кабула взорвался автобус, в котором были государственные служащие. По предварительным данным, погибли шесть человек, пострадали 16.

Взрыв произошел в районе Сар-и-Котал, сообщил телеканал Tolo News. В автобусе находились сотрудники Министерства связи и информационных технологий. Пострадавших, по словам очевидцев, доставили в ближайшую больницу.

По данным местного телеканала, были убиты четыре женщины, одна из которых беременна, и ребенок.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

За последние 18 дней, как сообщает издание, в Афганистане было убито 144 человека и 214 получили ранения.