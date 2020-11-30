Автоблогер Шкуматов рассказал о плюсах замены вопросов в экзамене на права

Накануне заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин заявил, что вопросы тестирования планируется переделать с учетом проанализированной статистики ДТП. Уточняется, что информация об аварии, которую записывают при ее фиксировании, отсылается в аналитическую систему. Она дает инструменты для изучения статистики. Благодаря такому способу можно узнать причины дорожно-транспортных происшествий, а также места, в которых они происходили.

Шкуматов считает изменение теоретической части важным шагом.

«Кандидат в водители должен знать все правила дорожного движения вне зависимости от акцентов. Смысл в том, что далеко не все нарушения правил дорожного движения приводят к тяжелым последствиям. Поэтому упор нужно делать на те нарушения или на те ситуации дорожные, которые наиболее опасны», — подчеркнул специалист.

Эксперт заметил, что некоторые автошколы подпольно, обучают водителей по записям видеорегистраторов.