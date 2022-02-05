Авто купили приюту для бездомных животных в Красноселькупе

Глава Красноселькупского района Юрий Фишер рассказал на своей странице во «ВКонтакте», что приюту для бездомных животных в Красноселькупе купили машину. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

Фишер заметил, что бесхозные собаки на сельских улицах остаются проблемой, которая не теряет своей актуальности. По его словам, с помощью новой техники «реакция на сигналы жителей станет более оперативной». Кроме того, упростится вывоз животных из Ратты и Тольки.