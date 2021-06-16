Авто Ефремова пропало со стоянки. Экс-адвокат объяснил куда

Автомобиль, на котором Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП, исчез со стоянки МВД. Экс-адвокат артиста Андрей Алешкин рассказал «360», что это обычное дело: когда следствию больше не нужны вещественные доказательства, их возвращают владельцам и их семьям.

Со стоянки также исчез и фургон погибшего курьера Сергея Захарова.

«Сделать что-то с машиной могут только родственники. Скорее всего, она была возвращена семье. Наверное, вернули владельцам, как и фургон. Вещественными доказательствами дела они больше не являются, значит, их вернут владельцам. А как семья распорядится автомобилем, сложно сказать», — объяснил юрист.

Он отметил, что родственники могут отремонтировать транспорт или продать его на запчасти. Юрист подчеркнул, что это обычное действие, оно не вызывает никаких вопросов.

«Думаю, жене Ефремова полицейские сами позвонили и попросили забрать машину, потому что на парковке она занимает место. Скорее всего, семья забрала и распорядилась самостоятельно», — заключил Алешкин.

В конце мая на сайте Avito появилось объявление о продаже автомобиля, который, предположительно, участвовал в смертельном ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым. В объявлении было указано, что машина Lada ВИС-2349 2019 года выпуска интернет-магазина «Деликатеска» была участником аварии.