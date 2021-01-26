Австрийского бизнесмена задержали в Москве

Генеральный директор австрийской компании «Экоком» Оливер Кайзер стал фигурантом дела о незаконной предпринимательской деятельности, его задержали. Следователи попросили Тверской суд избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

«В адрес Тверского районного суда города Москвы поступило ходатайство ГСУ МВД России по Московской области об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обвиняемого Кайзера Оливера Паскаля по пункту «б» части 2 статьи 171 УК РФ, занимающего должность генерального директора ООО «Экоком», — сообщили «360» в пресс-службе Тверского районного суда города Москвы.

Судебное заседание запланировано на четверг, 28 января. Детали уголовного дела не приводятся.

Австрийский бизнесмен обвиняется в незаконном предпринимательстве с получением дохода в особо крупном размере. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.