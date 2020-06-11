Австрийские СМИ рассказали о расколе в российском обществе после ДТП с Ефремовым

Зоммербауэр напомнила, что Ефремов протестовал против политики российского руководства, поэтому некоторые предполагают, что актера могли «подставить враги». Однако, по мнению журналистки, раскол в обществе усилился не из-за этого.

Она заметила, что Ефремов неоднократно совершал пьяные выходки и они ему сходили с рук. Теперь же одна часть спорит, какого наказания заслуживает артист, а другая уверена — Ефремова не накажут, отмазав за счет связей и денег. Таким образом, по словам Зоммербауэр, россияне ощущают свое бессилие что-либо изменить, а несправедливость вызывает у них ярость.