Австралийский диетолог рассказала, как похудеть

Первый совет Уорд — не пытаться заесть стресс, скуку или грусть. Диетолог посоветовала найти другую отдушину, чтобы выплеснуть эмоции. Она привела в пример чтение книги или выход на прогулку. Также она рекомендует пить воду с лимоном или стакан чая. Жажду часто путают с голодом, поэтому, прежде чем приступить к еде, диетолог советует сделать глоток воды.

Также следует есть на обед салат или овощи. Третья рекомендация диетолога — сокращать количество потребляемых полуфабрикатов до двух раз в неделю. Уорд призывает есть медленно и вдумчиво. По словам диетолога, пищу необходимо тщательно пережевывать, прежде чем проглотить ее.

Кроме того диетолог советует больше двигаться. Если диета дает 70 процентов похудения, то движение — оставшиеся 30 процентов. Диетолог советует пить воду до и во время приема пищи.