Общество 27 февраля 2024, 15:54 Австралийский блогер повторил маршрут Такера Карлсона по Москве Австралийский блогер Рассел повторил путь Карлсона по Москве и был в восторге Nikolay Gyngazov / Global Look Press

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Австралийский автор Youtube-канала «Путешествие с Расселом» решил пройти по Москве тем же маршрутом, которым гулял журналист Такер Карлсон. Он поделился своими впечатлениями.

Первой остановкой во время его прогулки стал ресторан «Вкусно — и точка» около Киевского вокзала. Повторив за Карлсоном, он заказал чизбургер и остался очень доволен.

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Во второй части видеопрогулки блогер спустился в метро. На станции «Киевская», интерьеры которой поразили до этого американского журналиста, Рассел показал роскошные вестибюли и платформы. Он также восхищался интерьером и делился эмоциями.

Карлсон после визита в столицу отмечал, что станция поражает чистотой и выглядит лучше, чем американское метро. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов предлагал журналисту прокатиться по Большой кольцевой линии (БКЛ).