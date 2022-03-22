Австралийские ученые рассказали, какие собаки чаще всего страдают от нападений других собак
Ученые из Аделаидского университета Австралии выяснили, какие собаки чаще всего страдают от нападений других собак. Они проанализировали статистику четырех центров ветеринарной скорой помощи в Мельбурне, написала «Газета.ru» со ссылкой на Preventive Veterinary Medicine.
После проведенного исследования оказалось, что около 2,4% поступивших животных пострадали от собачьих укусов. По словам ведущего автора работы Кристина Хейворда, в госпиталях чаще всего оказывались гибридные породы, а также кастрированные собаки.
«Трудно понять, почему среди пострадавших собак больше кастрированных. Возможно, это связано с тем, что они ранее меньше дрались. Однако среди кастрированных собак доля выживших выше, то есть, они чаще попадают в больницу, но их раны менее серьезны», — сообщил он.
Исследователи также выяснили, что для домашних собак, живущих в разных районах города, различаются источники опасности. В худших районах на них чаще всего нападают люди, а в хороших районах — другие собаки.