Австралийку пристыдили в аэропорту за то, как она провожала парня

Австралийка рассказала в Twitter, что ожидала вылета в аэропорту Сиднея. 33-летняя Сара сидела в коротком топе и спортивных штанах на коленях своего молодого человека. Пара состоит в отношениях на расстоянии, и на этот раз им пришлось расстаться до Рождества.

Такое поведение не одобрили сотрудники авиакомпании Jetstar. Одна из работниц подошла к Саре и попросила ее слезть с колен парня, потому что это неприлично. Также она добавила, что внешний вид австралийки слишком откровенный, из-за этого ее могут снять с рейса.

«Сотрудница Jetstar в форме подошла ко мне и велела „сесть на отдельное место, потому что дети смотрят“», — написала Сара в Twitter.

По словам Натан, она была «потрясена, унижена и разъярена». Когда она прибыла домой, то сделала селфи своего наряда и отправила в службу поддержки. Ей пришел довольно странный ответ: «Проверили ваше фото. Вы очень красивая девушка, вашему парню повезло». Однако после сотрудники службы отметили, что тоже не считают поведение пассажирки допустимым.