  • Австралийку пристыдили в аэропорту за то, как она провожала парня

    07 ноября 2019, 15:08

    Анастасия Карпеева

    Сара Натан из Мельбурна (Австралия) пожаловалась в Сети, что ее пристыдили сотрудники авиакомпании Jetstar в аэропорту Сиднея. По словам девушки, работникам не понравился ее внешний вид и то, что она сидела на коленях у молодого человека. Об этом сообщил сайт Life.ru со ссылкой на News.com.

    Австралийка рассказала в Twitter, что ожидала вылета в аэропорту Сиднея. 33-летняя Сара сидела в коротком топе и спортивных штанах на коленях своего молодого человека. Пара состоит в отношениях на расстоянии, и на этот раз им пришлось расстаться до Рождества.

    Такое поведение не одобрили сотрудники авиакомпании Jetstar. Одна из работниц подошла к Саре и попросила ее слезть с колен парня, потому что это неприлично. Также она добавила, что внешний вид австралийки слишком откровенный, из-за этого ее могут снять с рейса.

    «Сотрудница Jetstar в форме подошла ко мне и велела „сесть на отдельное место, потому что дети смотрят“», — написала Сара в Twitter.

    По словам Натан, она была «потрясена, унижена и разъярена». Когда она прибыла домой, то сделала селфи своего наряда и отправила в службу поддержки. Ей пришел довольно странный ответ: «Проверили ваше фото. Вы очень красивая девушка, вашему парню повезло». Однако после сотрудники службы отметили, что тоже не считают поведение пассажирки допустимым.