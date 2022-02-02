Австоэксперт Рузанов рассказал, как вычислить скрученный пробег автомобиля

Автоэксперт Алексей Рузанов рассказал, как при выборе машины определить скрученный пробег. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Он уточнил, что следует обратить внимание на общее состояние машины, которое может не соответствовать показанному пробегу.

Во-первых, на это может указывать состояние покрытия автомобиля. Если на нем много царапин, сколов, следы пескоструя или «паутинка» на кузове — это говорит о том, что пробег большой.

Также можно рассмотреть приборную панель. При скручивании одометра часто можно заметить следы. Царапины, дефекты крепежей могут на это указывать, если приборная панель не ремонтировалась.

Кроме того, на состояние автомобиля указывают шины, но это не всегда работает, так как шины при длительном использовании меняют. Но если машиной пользовались не более пяти лет — покрышки должны быть заводскими. Новые говорят о том, что пробег больше заявленного.

Ну и наконец можно осмотреть тормозные диски. Если видны признаки высокого износа — это тоже показатель большого пробега.