«Авито.Услуги»: в 2021 году больше всего выросли цены на полиграфические и рекламные услуги

В пресс-службе сервиса «Авито.Услуги» рассказали, на какие товары и услуги в 2021 году больше всего выросли цены. По словам аналитиков, на 67% подорожали полиграфические и рекламные услуги, заняв первую строчку рейтинга. Об этом написала «Газета.ru».

Помимо них, поднялась стоимость производственных услуг, аренды оборудования и кейтеринга. Также подорожали курьерские и деловые услуги.

Среди самых популярных услуг в нынешнем году стали транспорт и перевозки.

«Коронавирус сделал россиян мобильнее. Весной жители страны переезжали на дачи или в съемное жилье за городом или у моря, а осенью возвращались обратно. Более того, по всей стране возросла популярность онлайн-покупок и продаж различных товаров и услуг», — пояснили в пресс-службе.

В топ-5 также вошли ремонт и строительство (21%), красота и здоровье (11%), услуги по ремонту и обслуживанию техники (около 6%, спрос вырос на 32%) и уборка (4%, спрос вырос на 82%).