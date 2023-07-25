Общество 25 июля 2023, 18:24 «АвитоРабота»: 44% россиян признались, что им некомфортно работать с младшим по возрасту руководителем

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Исследование сервиса «Авито.Работа» показало, что 44% россиян некомфортно работать с руководителем, который младше их по возрасту. Об этом написала «Газета.Ru».

Чаще всего так отвечали специалисты, работающие в сфере маркетинга и PR и IT-сфере в возрасте от 25 до 35 лет.

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В исследовании также говорится, что наибольшую ревность к успехам своих коллег испытывали сотрудники сферы страхования, маркетинга и производства.