Общество 02 марта 2023, 18:12 Авито запустила благотворительную программу «Знак добра»

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Платформа Авито запустила новый проект. Он называется «Знак добра». Ожидается, что таким образом у пользователей площадки появится возможность поддержать благотворительные фонды, которые помогают людям, оказавшимся в сложных ситуациях.

К «Знаку добра» уже подключили такие фонды, как «Обнаженные сердца», «Теплый дом» и «Дари надежду». Первый из них помогает детям и взрослым с аутизмом, а также их семьям. «Теплый дом» занимается помощью семьям в сложных ситуациях. Фонд «Дари надежду» поддерживает одиноких людей преклонного возраста.

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Пользователи Авито при размещении объявления могут пожертвовать любую комфортную для них сумму. Все средства автоматически уходят в выбранный фонд. Кроме того, пожертвовать средства на благотворительность пользователи площадки смогут и через специальный лендинг. Для этого им нужно будет авторизоваться через Авито.

После перевода денег пользователь получит специальный бейдж с надписью «Знак добра». Его можно будет разместить на самом объявлении. В компании отметили, что его будет видно как при поисковой выдаче, так и внутри объявления. При этом количество объявлений, к которым можно будет прикрепить этот значок, не ограничено. Оно будет зависеть только от количества пожертвований: одно пожертвование равно одному значку.

Получить бейдж и пожертвовать деньги на благотворительность можно в категориях «Коллекционирование» и «Личные вещи». Ожидается, что такой проект даст благотворительным фондам возможность установить контакт с миллионной аудиторией. Дело в том, что сегодня в этих категориях уже размещено порядка 42 миллионов объявлений.

В Авито уверены, что такие аккаунты помогут снизить эмоциональный барьер между продавцом и покупателем. Кроме того, они повысят доверие потребителя, а это особенно важно в том случае, если продавец — новичок на платформе.

Руководитель продукта по ESG в Авито Василий Лексин отметил, что площадка старается найти разные варианты для поддержки социальных проектов.

«Благотворительная механика „Знак добра“ позволит миллионам пользователей внести свой вклад в поддержку некоммерческих организаций», — отметил он.

Лексин добавил, что бейджик, который пользователи получат после участия в акции, должен будет напоминать покупателям, что помочь нуждающимся людям может каждый.

«Верю, что наша гигантская аудитория умножит то маленькое добро, которое под силу каждому пользователю Авито, и все вместе мы сделаем мир вокруг нас лучше», — добавил он.

Инициативы Авито в области ESG включают в себя ряд социальных и экологических проектов. У компании есть собственный экологический калькулятор, цифровая платформа для помощи в поиске людей, реализованная при поддержке отряда «Лиза Алерт». Также при размещении платного объявления, Авито переводит по 1 рублю в несколько благотворительных фондов.