Общество 17 февраля 2023, 10:30 «Авито» запустил новый сервис для верификации профиля

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Сервис «Авито» запустил новую функцию. Теперь для верификации пользователь может связать свой аккаунт с аккаунтом банка, благодаря чему профиль будет подтвержден.

В феврале жители планеты отметили Международный день безопасного интернета. По данным аналитиков, в 2022 году число киберпреступлений снизилось почти в два раза. В Москве эксперты обсудили, как пользоваться гаджетами свободно, не боясь взломов.

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По словам директора департамента доверия и безопасности «Авито» Андрея Рыбинцева, платформой ежемесячно активно пользуется порядка 60 миллионов человек, в год — более 100 миллионов. Поэтому сотрудники компании ощущают всю ответственность и стараются сделать ее максимально безопасной.

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Главное, что мы делаем во взаимодействии со всеми структурами, в том числе МВД, ГУВД, — это образовательные наши программы. То есть мы делаем совместные мероприятия, пресс-конференции, помогаем в подготовке различных материалов: о том, как делать все безопасно и чего не делать. Андрей Рыбинцев директор департамента доверия и безопасности «Авито»

Он пояснил, что «Авито» вместе с органами власти анализирует конкретные случаи и проводит совместные мероприятия для обучения людей правилам цифровой гигиены. Это полезно как самим органам власти, так и компании, чтобы качественно выстраивать схемы по противодействию злоумышленникам.

«Авито» заботится о безопасности пользователей. Для этого компания внедрила возможность верификации — подтверждения подлинности профиля. Недавно стартовал совместный проект классифайда с одним из крупных российских банков.

«Вместе с Тинькофф Банком запускаем один из новых способов верификации своего профиля», — сообщил Рыбинцев.

Новая функция позволяет связать аккаунт в банке с профилем на платформе, благодаря чему профиль «Авито» будет подтвержден. Юзер получит специальный значок о том, что профиль проверен по документам. Это значит, что за ним стоит реальный человек. По внутренней статистике компании известно, что свыше 90% пользователей предпочитают совершать сделки с владельцами таких верифицированных профилей.

Функция уже доступна на платформе. Ранее для получения значка «Документы проверены» требовался паспорт или другие документы. Теперь достаточно открыть личный кабинет в приложении «Авито» и пройти проверку в «Управлении профилем».