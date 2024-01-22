Общество 22 января 2024, 16:57 «Авито»: в России вырос спрос на тренеров по спортивным направлениям

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Аналитики сервиса «Авито» зафиксировали в России рост спроса на тренеров по разным спортивным направлениям. По отношению к январю 2023 года соответствующий показатель увеличился на 14%, а по некоторым видам — до 127%. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Согласно данным экспертов, в список самых популярных занятий попали сноуборд, лыжи, единоборства, командные виды спорта и танцы. Интерес к последним стал заметнее всего. Жители РФ активно записываются на сальсу, хип-хоп, румбу и бачату.