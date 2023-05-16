Общество 16 мая 2023, 12:54 «Авито Услуги»: цены на возведение загородных домов из камня в России начинаются от двух млн рублей

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Аналитики сервиса «Авито Услуги» выяснили, что средняя цена на строительство загородного дома в России стартует от двух миллионов рублей. Об этом написал сайт «Москва 24».

По информации сервиса, с начала 2023 года спрос на строительные работы и услуги проектирования увеличился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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«Средняя стоимость таких услуг может составить около 50 000 рублей, в них входит создание эскизного и конструктивного проектов», — говорится в сообщении.

Также в России зафиксировали сброс на услуги по отделке фасадов частных домов, шлифовку и покраску, декоративную облицовку.