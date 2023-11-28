Общество 28 ноября 2023, 16:28 «Авито Услуги»: стоимость уборки участка от снега в среднем начинается от 400 рублей

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С наступлением зимы актуальной становится услуга по уборке снега, средний чек на нее начинается от 400 рублей за час. Об этом Lenta.ru рассказали аналитики «Авито Услуг».

Они отметили, что за прошлую неделю спрос на услугу вырос на 288%. Специалисты по уборке снега предлагают расчистить дорожки и крыльцо на участке, освободить из ледяного плена машину и даже убрать сугробы с крыши.

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Отмечается, что в этом году больше россиян обратилось за помощью к специалистам. В этом году клиентов прибавилось на 48%, добавило НСН.

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