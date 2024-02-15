Общество 15 февраля 2024, 14:18 «Авито Услуги»: спрос на детских психологов за год вырос на 63%

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В России растет запрос на психологическую помощь. Особенно востребованы услуги детских психологов, спрос на этих специалистов вырос на 63% по сравнению с прошлым февралем, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные сервиса «Авито Услуги».

Также особой популярностью у россиян пользуются консультации семейных психологов, за год спрос на них увеличился на 52%. Кроме того, стали более востребованы услуги узких специалистов: сексологов, гипнотерапевтов и регрессологов.

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Отмечается, что стоимость приема у психологов начинается от 1800 рублей. Цена может варьироваться в зависимости от сложности вопроса клиента.