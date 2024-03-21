Общество 21 марта 2024, 16:02 «Авито Услуги»: почти половина россиян делают ремонт своими руками

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Стоимость ремонтных работ в 2024 году начинается в среднем от пяти тысяч за квадратный метр, если не учитывать материалы и сопутствующие расходы. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито Услуги».

Несмотря на высокие цены, 57% россиян намерены в этом году отремонтировать свое жилье. По почти половина из них рассчитывают только на собственные силы. Еще 35% опрошенных — собираются передать профессионалам лишь малую часть очень сложных работ, с которыми боятся не справиться сами.

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Наконец, 19% готовы полностью поручить заботы о ремонте специалистам. На профессионалов чаще надеются молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет.

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