07 декабря 2023, 13:21
«Авито Услуги»: Басманный, Таганский и Тверской названы главными бьюти-районами Москвы
Аналитики сервиса «Авито Услуги» составили топ бьюти-районов столицы. Результатами исследования поделился сайт «Москва 24».
Лидером по числу онлайн-записей на макияж, тату и пирсинг оказался Басманный район. К специалистам на Таганке чаще всего обращаются за процедурами для ресниц и бровей. В Тверском районе востребованы парикмахеры и SPA-салоны.
Реклама
По данным аналитиков, большинство жительниц столицы предпочитают посещать мастеров в сфере красоты по субботам.
Красота
Москва 2023
Реклама
Реклама