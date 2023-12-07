Общество 07 декабря 2023, 13:21 «Авито Услуги»: Басманный, Таганский и Тверской названы главными бьюти-районами Москвы

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Аналитики сервиса «Авито Услуги» составили топ бьюти-районов столицы. Результатами исследования поделился сайт «Москва 24».

Лидером по числу онлайн-записей на макияж, тату и пирсинг оказался Басманный район. К специалистам на Таганке чаще всего обращаются за процедурами для ресниц и бровей. В Тверском районе востребованы парикмахеры и SPA-салоны.

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По данным аналитиков, большинство жительниц столицы предпочитают посещать мастеров в сфере красоты по субботам.