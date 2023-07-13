Общество 13 июля 2023, 14:25 «Авито»: у трети работающих россиян нет машины в семье

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Больше трети всех работающих россиян, а именно 34%, не имеют даже одной машины на семью. Об этом сообщил News.ru со ссылкой на совместное исследование сервисов «Авито Работа» и «Авито Авто».

Так, самым обеспеченным автомобилями в России из городов-миллионников оказался Челябинск, второе место в рейтинге заняла Казань и замкнула тройку лидеров Москва.

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Кроме того, 37% опрошенных заявили о своем намерении купить авто в ближайшие полгода. Они рассматривают приобретение как новых машин, так и с пробегом.

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