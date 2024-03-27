Общество 27 марта 2024, 17:43 «Авито»: средняя стоимость ресейл-набора для младенца в 2023 году — почти 20 тысяч рублей

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Аналитики сервиса «Авито» выяснили, во сколько обойдутся базовые покупки к рождению ребенка. Результаты исследования опубликовал «ФедералПресс».

Так, средняя стоимость базового ресейл-набора для малыша в 2023 году составила 20 350 рублей. Приобретение новых товаров на платформе выйдет в 39 500 рублей.

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Чаще всего будущие родители начинают подготовку с покупки коляски. Подержанное устройство можно взять за 6,4 тысячи рублей.