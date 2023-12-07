Общество 07 декабря 2023, 18:24 «Авито»: средний чек на бьюти-услуги к Новому году составил 4 тысячи рублей

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В России спрос на услуги бьюти-специалистов вырос на 88% по сравнению с прошлогодними показателями. На подготовку к корпоративам в этом году в среднем уйдет четыре тысячи рублей, сообщил «Ридус» со ссылкой на пресс-службу компании «Авито».

Дороже всего ценник в Москве, услуги по «наведению красоты» в столице обойдутся в среднем в пять с половиной тысяч рублей. Также высокую стоимость на услуги бьюти-мастеров зафиксировали во Владивостоке и Санкт-Петербурге.

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Отмечается, что спрос на услуги профессиональных визажистов увеличился на 65%, парикмахеров и стилистов стали бронировать на 41% чаще.