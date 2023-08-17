Общество 17 августа 2023, 12:15 «Авито»: школьные рюкзаки шьются с учетом требований техрегламента и имеют сертификат соответствия

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В пресс-службе онлайн-платформы «Авито» рассказали, что при выборе рюкзака для школы следует ориентироваться на качество и комфорт, чтобы не страдало здоровье ребенка. Школьные рюкзаки имеют специальную пометку, написал сайт РИАМО.

Они шьются с учетом требований техрегламента ТС 007/2011 и имеют сертификат соответствия. Вес на таких рюкзаках распределяется равномерно, и у ребенка не страдает осанка.

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Найти рюкзак по доступной цене можно на интернет-платформах, купив его с рук, говорится в сообщении пресс-службы.