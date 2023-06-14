Общество 14 июня 2023, 14:20 «Авито»: родители школьников потратят около 15 тысяч рублей на выпускные в 2023 году

Читать 360tv в

В 2023 году выпускные в России пройдут 23 и 25 июня. В среднем родители школьников потратят на организацию мероприятий и покупку праздничного наряда 15 тысяч рублей, сообщили News.ru со ссылкой на онлайн-платформу объявлений «Авито».

Организационная часть выпускного вечера оценивается в 100 тысяч рублей, туда входит аренда лофта или ресторана. Средняя цена банкетного меню в этом году составила 1,5 тысячи рублей на человека.

Реклама

Отмечается, что приглашение ведущего и диджея на выпускной вечер обойдется в 17,5 тысяч рублей, фотограф за свою работу возьмет от 10 до 15 тысяч рублей.