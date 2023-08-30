Общество 30 августа 2023, 15:23 «Авито Работа»: зарплаты в образовательной сфере выросли в 1,6 раза

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Сфера образования показывает уверенный рост зарплат, они увеличились в 1,6 раза. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».

Средние зарплаты по России в образовательной сфере достигают порядка 50 тысяч рублей. На втором месте по приросту — сфера культуры и развлечений. Работники этих сфер стали зарабатывать в 1,4 раза больше. Их средний доход составил от 47, до 49,5 тысячи рублей.

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Третье место в рейтинге заняли курьеры. Их зарплаты выросли в 1,3 раза, до 79,2 тысячи рублей.

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