Общество 26 июля 2023, 16:44 «Авито Работа»: зарплаты в июле больше всего выросли в сфере искусства и развлечений

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Среди профессий, в которых больше всего выросли зарплаты по итогам июля, аналитики отметили вакансии в сферах развлечений и банковской. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».

Работники сферы исскуства и развлечений стали получать почти на 50% больше по сравнению с прошлым годом. Средняя зарплата в этих сферах оставила около 50 тысяч рублей.

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В банковской сфере зарплата работников выросла на 35%. Такой же рост показали и доходы курьеров. Маркетологи и пиарщики стали получать на 33% больше, а работники сельского хозяйства — на 31%.

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