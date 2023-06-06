Общество 06 июня 2023, 13:33 Авито Работа: занятия спортом на территории офиса помогут сотрудникам справиться со стрессом на работе

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Большинство сотрудников считают, что избавиться от стресса и перестать откладывать задачи «на потом» помогут занятия спортом на работе. Об этом сообщило «Радио 1» со ссылкой на результаты опроса сервиса Авито Работа.

Около 68% опрошенных заявили, что наличие спортивных секций в офисе положительно повлияло бы на работоспособность. Также многие сотрудники хотели бы иметь возможность заниматься плаванием и единоборствами после рабочего дня.

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Как сообщило Utro.ru, меньше всего прокрастинируют на работе люди старше 60 лет.