«Авито Работа» усилила алгоритмы безопасности на платформе

Платформа «Авито Работа» продолжает усиливать технологии безопасности. Одним из нововведений стал запуск инструмента, который будет проверять актуальность всех размещенных на платформе вакансий и резюме. Старые объявления будут скрывать, а активные — поднимать в поиске.

По данным исследования агентства B2B Research за май этого года, более половины работодателей России (66%) используют платформу «Авито Работа» для поиска сотрудников. На портале публикуется огромное количество открытых вакансий и резюме соискателей. Чтобы процесс трудоустройства был более эффективным и безопасным, было принято решение запустить специальную модель для постоянного контроля актуальности всех резюме и вакансий.

Автоматизированная модель использует внутреннюю балльную систему и анализирует объявления по ряду показательных критериев и активных действий со стороны соискателей и работодателей, в том числе возраст публикации, частоту ее редактирования, наличие жалоб других пользователей и так далее.

Если возникает вопрос о потенциально неактивном объявлении, его автору поступает звонок или пуш-уведомление. В результате проверки устаревшие объявления закрываются с возможностью разархивирования, а актуальные, наоборот, поднимаются выше в результатах поиска.

Источник фото: пресс-служба «Авито»

«Как одна из ведущих цифровых платформ по подбору и найму персонала в стране, „Авито Работа“ стремится к созданию удобной и продуктивной рабочей среды, где компании и соискатели смогут быстро и, что немаловажно, безопасно решать свои профессиональные задачи. Широкая база кандидатов и вакансий, разделенная по разным специальностям, уровню опыта и графику работы, — одно из ключевых преимуществ нашего сервиса. Однако с динамичным ростом количества объявлений особое значение приобретает внимательное и своевременное отслеживание их актуальности. Новый инструмент „Авито Работы“ позволит сделать поисковую выдачу намного чище и релевантнее», — рассказал руководитель направлений соискательского опыта и безопасности (Trust & Safety) в «Авито Работе» Евгений Раев.

Источник фото: пресс-служба «Авито»

В компании подчеркнули, что такие меры помогут сформировать более позитивный пользовательский опыт и у нанимателей, и у работников.

На сегодняшний день на платформе «Авито Работа» зарегистрировано свыше 1,6 миллиона работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. Здесь опубликовано 3,6 миллиона объявлений, среди них более трех миллионов резюме и около 600 тысяч вакансий. По данным на апрель этого года, ежемесячно 20 миллионов человек просматривают вакансии на «Авито».