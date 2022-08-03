facebook_pixel
    03 августа 2022, 11:43

    «Авито Работа» усилила алгоритмы безопасности на платформе

    Ольга Назаркина

    Платформа «Авито Работа» продолжает усиливать технологии безопасности. Одним из нововведений стал запуск инструмента, который будет проверять актуальность всех размещенных на платформе вакансий и резюме. Старые объявления будут скрывать, а активные — поднимать в поиске.

    «Авито Работа» усилила алгоритмы безопасности на платформе

    По данным исследования агентства B2B Research за май этого года, более половины работодателей России (66%) используют платформу «Авито Работа» для поиска сотрудников. На портале публикуется огромное количество открытых вакансий и резюме соискателей. Чтобы процесс трудоустройства был более эффективным и безопасным, было принято решение запустить специальную модель для постоянного контроля актуальности всех резюме и вакансий.

    Автоматизированная модель использует внутреннюю балльную систему и анализирует объявления по ряду показательных критериев и активных действий со стороны соискателей и работодателей, в том числе возраст публикации, частоту ее редактирования, наличие жалоб других пользователей и так далее.

    Если возникает вопрос о потенциально неактивном объявлении, его автору поступает звонок или пуш-уведомление. В результате проверки устаревшие объявления закрываются с возможностью разархивирования, а актуальные, наоборот, поднимаются выше в результатах поиска.

    «Авито Работа» усилила алгоритмы безопасности на платформе | Изображение 1Источник фото: пресс-служба «Авито»

    «Как одна из ведущих цифровых платформ по подбору и найму персонала в стране, „Авито Работа“ стремится к созданию удобной и продуктивной рабочей среды, где компании и соискатели смогут быстро и, что немаловажно, безопасно решать свои профессиональные задачи. Широкая база кандидатов и вакансий, разделенная по разным специальностям, уровню опыта и графику работы, — одно из ключевых преимуществ нашего сервиса. Однако с динамичным ростом количества объявлений особое значение приобретает внимательное и своевременное отслеживание их актуальности. Новый инструмент „Авито Работы“ позволит сделать поисковую выдачу намного чище и релевантнее», — рассказал руководитель направлений соискательского опыта и безопасности (Trust & Safety) в «Авито Работе» Евгений Раев.

    «Авито Работа» усилила алгоритмы безопасности на платформе | Изображение 2Источник фото: пресс-служба «Авито»

    В компании подчеркнули, что такие меры помогут сформировать более позитивный пользовательский опыт и у нанимателей, и у работников.

    На сегодняшний день на платформе «Авито Работа» зарегистрировано свыше 1,6 миллиона работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. Здесь опубликовано 3,6 миллиона объявлений, среди них более трех миллионов резюме и около 600 тысяч вакансий. По данным на апрель этого года, ежемесячно 20 миллионов человек просматривают вакансии на «Авито».