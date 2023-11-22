Общество 22 ноября 2023, 17:02 «Авито Работа»: студенты в ХМАО могут получать 100 тысяч рублей, подрабатывая репетиторами

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Студентам в Ханты-Мансийском автономном округе готовы платить зарплату в 100 тысяч рублей на подработке репетиторами по физике и математике в онлайн-школе. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на аналитиков сервиса «Авито Работа».

От молодых специалистов ждут опыта преподавания профильных предметов и готовность работать не менее 12 часов в неделю.

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Отмечается, что также высокие зарплаты до 150 тысяч рублей студенты ХМАО могут получить при устройстве на позиции инженера производственно-технического отдела.