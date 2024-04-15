Общество 15 апреля 2024, 14:55 «Авито Работа»: средние зарплаты брокеров увеличились на 27% с начала года

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С начала 2024 года средние зарплаты брокеров увеличились на 27% — со 120931 рубля до 153701 рубля в месяц. Об этом «Ридусу» рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

SEO-специалисты оказались на втором месте в списке сотрудников с выросшими зарплатами. Так, если в первом квартале 2023 года им в среднем предлагали 65427 рублей, то в аналогичном периоде текущего года — 81146 рублей.

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Сотрудникам в сфере сельского хозяйства в 2024 году готовы платить 86572 рубля в месяц. Как рассказал директор категории «Офисные профессии» Кирилл Пшеничных, работодатели все чаще стали интересоваться сотрудниками сельскохозяйственных специальностей.