Общество 20 июня 2023, 17:29 «Авито Работа»: самыми популярными вакансиями лета стали библиотекарь и садовник

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На начало лета в топ предлагаемых вакансий вышли кассир, библиотекарь и садовник. Об этом сообщил News.ru со ссылкой на исследование «Авито Работы».

Вывод сделали на основании данных 30 крупных российских городов.

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«По росту интереса лидируют вакансии „библиотекарь“ (в три раза больше запросов по сравнению с зимой), „садовник“ (тоже в три раза). Далее идут вакансии „продавец-кассир“ и „агент по туризму“ (рост спроса в 2,5 раза в обеих категориях), — отметили аналитики.

По данным сервиса, кочегары и гардеробщики, наоборот, стали самыми невостребованными специалистами лета.

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