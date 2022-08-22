«Авито Работа» начала собирать отзывы о работодателях

Сегодня на платформе «Авито Работа» около 900 тысяч актуальных вакансий. Чтобы облегчить соискателям выбор, сервис начал собирать отзывы от текущих и бывших сотрудников компаний, подбирающих новые кадры.

Все компании оценивают по следующим критериям: совпадение суммы заработной платы с указанной в вакансии, выплаты без задержек, оплата переработки, отсутствие штрафов и взносов.

Оценить организацию смогут только пользователи, которые трудились или трудятся в ней и нашли работу через «Авито». Каждый отзыв пройдет модерацию и проверку умными алгоритмами платформы.

После того как работодатель наберет по крайней мере три активных отзыва, на странице компании отобразятся наглядные «бегунки», сформированные на основе собранных мнений. На предлагаемых этой компанией вакансиях появится бейдж «Есть мнения о работодателе». Четверть всех вакансий на платформе уже имеют такую отметку.

Для соискателей предусмотрены специальные фильтры, которые позволят рассматривать вакансии только от работодателей с оценками.

Управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель подчеркнул, что почти каждый четвертый россиянин пользуется «Авито» для поиска работы в качестве основного сервиса. Таковы данные исследования агентства Ipsos, проведенного в феврале 2022 года.

«Мы хорошо знаем нашу аудиторию и понимаем, чем она руководствуется при выборе работодателя. Для них важны репутация и надежность компании, уверенность в завтрашнем дне и стремление получить лучшие финансовые условия. Однако сформировать представление о работодателе еще „на берегу“ бывает довольно сложно. Найти работу с хорошими отзывами от сотрудников компаний теперь можно на „Авито Работа“», — сообщил Кумпель.

Он отметил, что сотрудники компаний могут сами рассказать, как оплачивается их труд и соответствует ли заработная плата указанной в вакансиях. Так соискатели смогут принять более взвешенное окончательное решение, а работодатели получат дополнительный стимул к выполнению своих обязательств.

На «Авито Работа» зарегистрированы более 1,6 миллиона работодателей, включая представителей малого и среднего бизнеса. Количество опубликованных объявлений — около 3,5 миллиона. Число ежемесячных просмотров предложений о работе превышает 20 миллионов.

Сервис уделяет первостепенное внимание безопасности и прозрачности найма на платформе. Год назад «Авито Работа» запустила проверку основных юридических и финансовых документов работодателей. Благонадежным организациям стали присваивать бейдж «Компания проверена». Кроме того, этим летом умные алгоритмы начали скрывать из выдачи неактивные вакансии. Появление отзывов о компаниях станет дополнительным подспорьем при выборе идеального места работы.