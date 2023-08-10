Общество 10 августа 2023, 12:51 «Авито Работа»: летом россияне чаще всего интересуются вакансиями работника торгового зала

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В летнее время года россияне чаще всего интересуются подработками в виде менеджера по туризму или сотрудника торгового зала. Об этом Lenta.ru сообщили аналитики сервиса «Авито Работа».

Работникам торгового зала, в среднем, предлагают 32,5 тысячи рублей в месяц. Менеджер по туризму может заработать 30,4 тысячи рублей в месяц. Некоторые туристические фирмы готовы платить до 200 тысяч рублей при удаленной занятости.

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На вакансиях переводчиков предлагают до 75,5 тысячи рублей. А на переводе юридических документов в Москве можно заработать до 120 тысяч рублей в месяц.