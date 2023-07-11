11 июля 2023, 14:24
«Авито Работа»: летом больше всех платят автомалярам и промышленным альпинистам
Летом традиционно растет спрос на ряд рабочих вакансий, самые высокие зарплаты предлагают бурильщикам, токарям, автомалярам и промышленным альпинистам. Об этом сообщил News.ru со ссылкой на исследование «Авито Работы».
Средняя летняя зарплата, согласно предоставленным данным, составляет чуть более 55 тысяч рублей среди рабочих специальностей.
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«В среднем по стране самую большую зарплату среди рабочих профессий летом предлагают: бурильщикам — 93 145 рублей, токарям — 91 173 рубля, автомалярам — 88 848 рублей, промышленным альпинистам — 87 523 рубля», — отметили аналитики.
Среди офисных работников топ самых высоких зарплат возглавляют риелторы, финансисты, программисты и врачи.
Работа
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