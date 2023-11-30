Общество 30 ноября 2023, 13:28 «Авито Работа»: дальнобойщик и рекрутер вошли в топ самых высокооплачиваемых вакансий осени

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Аналитики сервиса «Авито Работа» составили список наиболее высокооплачиваемых вакансий осени. Результатами исследования поделилась Lenta.ru.

Рейтинг открывает дальнобойщик со средней предполагаемой зарплатой в 133 345 рублей. Второе место занял рекрутер (130 212 рублей), третье — SEO-специалист (123 714 рублей).

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В топ-10 попали профессии сталевара, бурильщика, агента по недвижимости, токаря, бригадира, фрезеровщика и замерщика. Их услуги в месяц также оценивают в среднем не ниже 100 тысяч рублей.