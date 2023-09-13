Общество 13 сентября 2023, 14:19 «Авито Работа»: число вакансий в IT-сфере за год выросло в 3,5 раза

Читать 360tv в

На сегодняшний день фиксируется острый дефицит кадров в российской IT-отрасли, за год количество вакансий в этой сфере выросло в 3,5 раза. Об этом сообщили News.ru со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито Работа».

Отечественные IT-компании нуждаются в аналитиках, разработчиках и экспертах по кибербезопасности. Также нехватка кадров наблюдается в сфере управления персоналом, здесь число вакансий за год выросло в 3,3 раза.

Реклама

Отмечается, что в августе глава Минцифры РФ Максут Шадаев оценил дефицит IT-специалистов в 500–700 тысяч человек.