Общество 01 апреля 2024, 16:03 «Авито Работа»: большинство россиян при смене работы рассчитывают получать на 30% больше

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Большинство россиян, а именно 42% опрошенных, надеются, что при смене работы будут получать на 20-30% больше, чем на предыдущей. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на специалистов платформы «Авито Работа».

Так, 29% респондентов ответили, что хотели бы на новом месте иметь зарплату на 50-70% выше. Еще 8% готовы перейти на другую работу за те же деньги. Наконец, 3% участников опроса согласны даже на более низкий заработок, добавил сайт KP.RU.

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