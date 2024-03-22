22 марта 2024, 12:16
«Авито Работа»: большинство россиян назвали нефтегазовую отрасль и сферу IT самыми престижными
Большинство россиян считают, что престиж работы определяется уровнем зарплаты. Таким мнением поделились 54% участника опроса сервиса «Авито Работа», сообщил RT.
Среди самых престижных сфер 38% респондентов назвали нефтегазовую. Второе место отошло IT-отрасли. За нее проголосовали 34% опрошенных. Третье место отдали банкингу и инвестициям, в пользу них высказались 30% респондентов.
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Аналитики отметили, что нефтегазовую сферу выбирали в основном опрошенные старше 35 лет, а IT — более молодые участники исследования.
Исследования
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