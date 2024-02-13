13 февраля 2024, 15:18
«Авито Работа»: 50% опрошенных россиян работают по специальности
Аналитики сервиса «Авито Работа» опросили семь тысяч россиян и узнали, кто из них работает по специальности, полученной в вузе. Результаты исследования опубликовал «ФедералПресс».
Так, 50% участников опроса заявили, что их трудовая деятельность связана с их образованием. У 27% из них должность полностью соответствует указанной в дипломе квалификации, у 23% — частично.
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Еще 46% респондентов строят карьеру в сфере, которая не имеет ничего общего со специальностью.
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