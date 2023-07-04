Общество 04 июля 2023, 16:49 «Авито Работа»: 43% россиян регулярно перерабатывают

Читать 360tv в

Около 43% россиян хотя бы раз в неделю работают в свое личное время. Об сообщила Lenta.ru со ссылкой на сервис «Авито Работа».

Речь идет о постоянно трудоустроенных людях. В опросе приняли участие более семи тысяч человек. И только 34% из них никогда не задерживаются на работе и не тратят на нее дополнительное время.

Реклама

При этом около половины всех перерабатывающих не согласны с лишней нагрузкой. А 19% считают это необходимостью.

Авторы: