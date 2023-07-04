04 июля 2023, 16:49
«Авито Работа»: 43% россиян регулярно перерабатывают
Около 43% россиян хотя бы раз в неделю работают в свое личное время. Об сообщила Lenta.ru со ссылкой на сервис «Авито Работа».
Речь идет о постоянно трудоустроенных людях. В опросе приняли участие более семи тысяч человек. И только 34% из них никогда не задерживаются на работе и не тратят на нее дополнительное время.
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При этом около половины всех перерабатывающих не согласны с лишней нагрузкой. А 19% считают это необходимостью.
Работа
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